Как увеличить прижимную силу «дворников» лобового стекла в мороз

Несовершенство конструкции, дешевые комплектующие или попросту износ — причины, по которым дворники перестают качественно чистить лобовое стекло автомобиля. Стоит ли говорить, что от работы щеток стеклоочистителя зависит безопасность водителя и других участников движения. А потому в водительских умах рождаются лайфхаки, призванные улучшить функционал системы стеклоочистки.

Итак, вы поменяли щетки на новые, а стекло по-прежнему в разводах и местами остается грязным? Самое время разобраться, почему «дворники» неплотно прижаты к поверхности лобового. Для этого необходимо взглянуть на состояние прижимных пружин. Все дело в том, что пружинам частенько не хватает усилия, которое они создают. Масла в огонь подливает привычка в снегопады поднимать дворники — в таком положении пружины, порой, находятся долгое время и, конечно же, вытягиваются.

Замена пружин — дело трудоемкое. К тому же, отдельно подобрать их к щеткам стеклоочистителя практически невозможно — их крайне редко продают. Да и инструмент, задействованный в демонтаже пружин, может занять всю рабочую площадь верстака. И потому на помощь приходят следующие лайфхаки.