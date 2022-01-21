Как увеличить прижимную силу «дворников» лобового стекла в мороз

Несовершенство конструкции, дешевые комплектующие или попросту износ — причины, по которым дворники перестают качественно чистить лобовое стекло автомобиля. Стоит ли говорить, что от работы щеток стеклоочистителя зависит безопасность водителя и других участников движения. А потому в водительских умах рождаются лайфхаки, призванные улучшить функционал системы стеклоочистки.
Итак, вы поменяли щетки на новые, а стекло по-прежнему в разводах и местами остается грязным? Самое время разобраться, почему «дворники» неплотно прижаты к поверхности лобового. Для этого необходимо взглянуть на состояние прижимных пружин. Все дело в том, что пружинам частенько не хватает усилия, которое они создают. Масла в огонь подливает привычка в снегопады поднимать дворники — в таком положении пружины, порой, находятся долгое время и, конечно же, вытягиваются.
Замена пружин — дело трудоемкое. К тому же, отдельно подобрать их к щеткам стеклоочистителя практически невозможно — их крайне редко продают. Да и инструмент, задействованный в демонтаже пружин, может занять всю рабочую площадь верстака. И потому на помощь приходят следующие лайфхаки.
Сперва, дабы удостовериться в том, что проблема именно в пружинах, кухонными весами замеряется прижимная сила щеток. Оптимальное значение для «легковушек» — 1 кг. Если меньше, то значит, берем моток проволоки, ставим дворники вертикально, и стягиваем несколько витков пружины между собой. Процедура довольно своеобразная, но если получится, то таким образом прижимная сила увеличится.
Некоторые водители рекомендуют не возится с проволокой и стяжками, а поддев пружину, подложить под нее обыкновенную школьную стерку (ластик). И да, это тоже рабочий способ увеличить «жим».
Как бы банально это ни было, но рекомендуем также протирать резинки щеток влажными салфетками, а также обрабатывать их вместе с ветровым стеклом специальными размораживающими составами, которые минимизируют появление наледи.