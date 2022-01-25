Минпромторг откажется от «советской модели» развития автопрома

Предполагалось, что производители автомобилей должны достичь 90-процентной локализации своей продукции, наладив на территории России сборку двигателей, коробок передач и электронных компонентов.

Взамен компании получают преференции со стороны государства: компенсацию утилизационного сбора, обширные промышленные субсидии и программы поддержки стимулирования спроса на авторынке (льготные автокредиты, «трейд-ин», автолизинг и прочее).

Однако только сейчас, как сообщает «Газета.Ru», чиновники Минпромоторга, наконец, поняли, что локализация на уровне 90% — это чистая утопия.

В итоге, сохранить абсурдные требования решено только для старых контрактов, которые регламентируются постановлением правительства от 2015 года. А вот для документов, подписанных позднее 16 июля 2020 года, такую норму Минпромторг предлагает не применять.

И продолжая тему российского автопрома. Как известно, УАЗ решил отвоевать нишу, давно и успешно захваченную «Газелью-Бизнес» — в Ульяновске сотворили грузовичок «Профи» грузоподъемностью полторы тонны. А теперь из «Профи» вообще решено сделать электромобиль.