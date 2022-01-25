Минпромторг откажется от «советской модели» развития автопрома

Фото: Hyundai.
До сих пор российское Министерство промышленности и торговли придерживалось «советского принципа» развития автопрома, требуя, чтобы максимум компонентов производилось внутри страны. Но теперь, как выяснил портал «АвтоВзгляд», чиновники, наконец, признали ошибочность этого пути.
Алексей Кованов

Предполагалось, что производители автомобилей должны достичь 90-процентной локализации своей продукции, наладив на территории России сборку двигателей, коробок передач и электронных компонентов.

Взамен компании получают преференции со стороны государства: компенсацию утилизационного сбора, обширные промышленные субсидии и программы поддержки стимулирования спроса на авторынке (льготные автокредиты, «трейд-ин», автолизинг и прочее).

Однако только сейчас, как сообщает «Газета.Ru», чиновники Минпромоторга, наконец, поняли, что локализация на уровне 90% — это чистая утопия.

В итоге, сохранить абсурдные требования решено только для старых контрактов, которые регламентируются постановлением правительства от 2015 года. А вот для документов, подписанных позднее 16 июля 2020 года, такую норму Минпромторг предлагает не применять.

И продолжая тему российского автопрома. Как известно, УАЗ решил отвоевать нишу, давно и успешно захваченную «Газелью-Бизнес» — в Ульяновске сотворили грузовичок «Профи» грузоподъемностью полторы тонны. А теперь из «Профи» вообще решено сделать электромобиль.

производители, производство, автозаводы
25 января 2022
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