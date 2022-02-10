Hyundai и Kia отзывают 600 000 автомобилей из-за риска возгорания

Как сообщает Bloomberg, проблема кроется в гидравлическом блоке управления антиблокировочной системы тормозов. Выяснилось, что из-за утечки тормозной жидкости существует опасность возникновения короткого замыкания, что может привести к возгоранию автомобиля.

Столь масштабный отзыв коснулся Hyundai Santa Fe 2016—2018 годов выпуска, Hyundai Tucson, сошедших с конвейера в период с 2014 по 2015 годы, Kia Sportage 2014—2016 годов выпуска, а также другие модели Kia. В частности, Sorento, Optima и K900.

Правда, отзывная кампания пока распространяется лишь на североамериканский рынок. О необходимости российских владельцев Hyundai и Kia заглянуть в технические центры пока информации не было.