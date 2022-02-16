Новый Infiniti QX60 сертифицирован в России

Обнародованное ОТТС лишь подтверждает, что в России новый Infiniti QX60 будет представлен в одной-единственной модификации с 3,5-литровым «атмосферником» на 283 л. с., девятиступенчатым «автоматом» от ZF и системой подключаемого полного привода. Зато покупатели смогут выбрать из двух вариантов компоновки салона: им предложат как семи-, так и шестиместную версию с раздельными креслами на галерке.

Порадует россиян «второй» Infiniti QX60 и богатым списком оснащения. Подробное описание комплектаций японцы опубликуют позже, ближе к старту продаж. Но уже известно, что кроссовер сможет похвастать полностью цифровой приборной панелью, панорамной крышей с люком, системой кругового обзора, креслами с функцией массажа, системой полуавтономного вождения ProPilot и массой других «умных» опций.

Добавим, что предыдущий Infiniti QX60 исчез с российского сайта марки — официально продажи завершены. Причем там уже «прописался» новичок. Правда, ни цены, ни точная дата начала приема заказов пока не раскрываются.