Новый Infiniti QX60 сертифицирован в России

Фото: Infiniti
Росстандарт опубликовал Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Infiniti QX60 второго поколения. Документ вступает в силу 1 марта, а это значит одно — официального старта продаж осталось ждать совсем недолго.
Кристина Извекова

Обнародованное ОТТС лишь подтверждает, что в России новый Infiniti QX60 будет представлен в одной-единственной модификации с 3,5-литровым «атмосферником» на 283 л. с., девятиступенчатым «автоматом» от ZF и системой подключаемого полного привода. Зато покупатели смогут выбрать из двух вариантов компоновки салона: им предложат как семи-, так и шестиместную версию с раздельными креслами на галерке.

Порадует россиян «второй» Infiniti QX60 и богатым списком оснащения. Подробное описание комплектаций японцы опубликуют позже, ближе к старту продаж. Но уже известно, что кроссовер сможет похвастать полностью цифровой приборной панелью, панорамной крышей с люком, системой кругового обзора, креслами с функцией массажа, системой полуавтономного вождения ProPilot и массой других «умных» опций.

Добавим, что предыдущий Infiniti QX60 исчез с российского сайта марки — официально продажи завершены. Причем там уже «прописался» новичок. Правда, ни цены, ни точная дата начала приема заказов пока не раскрываются.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы
16 февраля 2022
359