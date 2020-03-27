Чем наддувные двигатели лучше атмосферных: будущее автопрома за турбомоторами

Как и все последние лет десять, одним из основных трендов развития мирового автопрома остается дальнейшее распространение бензиновых турбированных двигателей. В свое время примерно также произошло с дизельными движками.

Сейчас по умолчанию считается, что если перед нами автомобильный дизельный силовой агрегат, то он оснащен турбонаддувом. А между тем, еще каких-то 30 лет назад множество моделей легкового и коммерческого транспорта оснащались атмосферными дизелями. И где они теперь, при всей своей простоте конструкции и легендарной надежности? Все равно победил турбонаддув!

Cистемы принудительного нагнетания воздуха в цилиндры проходят аналогичный путь и на бензиновых моторах. Главный конструктивный «аргумент», который подталкивает автопроизводителей ко все более и более массовому переходу на турбомоторы, — их высокая удельная мощность.

Так, стандартный 2-литровый «атмосферник» выдает обычно 150 л. с. Точно такую же мощность легко снимают с турбированного мотора куда меньшего рабочего объема — 1,4 литра. А если оснастить этого малыша системой двойного наддува, то его и до 200 «лошадок» разогнать можно.