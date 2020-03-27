Чем наддувные двигатели лучше атмосферных: будущее автопрома за турбомоторами

Как и все последние лет десять, одним из основных трендов развития мирового автопрома остается дальнейшее распространение бензиновых турбированных двигателей. В свое время примерно также произошло с дизельными движками.
Сейчас по умолчанию считается, что если перед нами автомобильный дизельный силовой агрегат, то он оснащен турбонаддувом. А между тем, еще каких-то 30 лет назад множество моделей легкового и коммерческого транспорта оснащались атмосферными дизелями. И где они теперь, при всей своей простоте конструкции и легендарной надежности? Все равно победил турбонаддув!
Cистемы принудительного нагнетания воздуха в цилиндры проходят аналогичный путь и на бензиновых моторах. Главный конструктивный «аргумент», который подталкивает автопроизводителей ко все более и более массовому переходу на турбомоторы, — их высокая удельная мощность.
Так, стандартный 2-литровый «атмосферник» выдает обычно 150 л. с. Точно такую же мощность легко снимают с турбированного мотора куда меньшего рабочего объема — 1,4 литра. А если оснастить этого малыша системой двойного наддува, то его и до 200 «лошадок» разогнать можно.
Кто же из автопроизводителей откажется от прироста мощности на 30÷50%? При том что принципиально основные узлы и системы двигателя остаются прежними, а выигрыш дает появление небольшой дополнительной «надстройки» в виде системы наддува.
Этот аргумент настолько весом, что большинство автомобильных брендов широко используют турбомоторы не только на дорогих моделях, но и в массовом, бюджетном сегменте. Так, концерн Volkswagen оснащает ими свои Polo и Rapid, Renault — доступный купе-кроссовер Arkana, KIA ставит их на Ceed и Seltos, Hyundai — на Tucson, а бесславно сбежавший из России легковой Ford — на Focus.
Словом, масштаб явления впечатляет и объяснить его одним лишь выигрышем в мощности турбодвижков невозможно. Дело еще и в том, что наддувные силовые агрегаты способны выдавать максимальный момент в более широком диапазоне. Типичный «атмосферник» демонстрирует острый пик максимального крутящего момента на графике его зависимости от частоты коленвала.
Турбированный же агрегат рисует вместо «вершины» достаточно широкую «полочку», которая начинается на более низких оборотах движка, как у мотора Arkana. Такая характеристика, в конечном счете, означает заметно лучшие динамические возможности машины.
Увеличенная удельная мощность, присущая турбодвигателю, позволяет оснащать массовые авто более компактными силовыми установками. Такой мотор проще чем атмосферный аналог разместить под капотом. За счет этого остается больше места внутри кузова для размещения людей и их багажа.
Кроме того, для изготовления более компактного агрегата требуется меньше металла и прочего сырья. Небольшой и более легкий двигатель прямо влияет на общий вес машины. Чем последний ниже — тем меньше бензина требуется сжечь для разгона транспортного средства, защитники природы довольны.
Тем более, что сейчас без упоминания об экологии не обойтись ни в одном разговоре о двигателях. Чуть ли не главным фактором, давлеющим над мировым автопромом, в последние десятилетия считается все более жесткие экотребования со стороны властей почти всех стран мира.
И французским инженерам, участвовавшим в создании турбодвигателя для Arkana, пришлось это обстоятельство учитывать, применив самые последние разработки в области силовых агрегатов внутреннего сгорания.
Турбированная конструкция мотора и тут оказалась полезна. Благодаря принудительному нагнетанию кислорода в его цилиндры, топливо сгорает более эффективно, повышая общий КПД агрегата и снижая долю вредных веществ в выхлопных газах.
Одним словом, у турбодвигателя имеется много преимуществ перед «атмосферником». И как бы ни цеплялся последний за жизнь, рано или поздно он отправится в «архивы» технического прогресса. Точно сказать, когда именно это случится — сложно. Некоторые эксперты на окончательную победу «турбо» над «атмо» дают еще около 10 лет — когда экологи окончательно «дожмут» автопром своими истериками по поводу выбросов парниковых газов и всемирного потепления.
Поживем — увидим. Потребителю все равно сложно что-то противопоставить этому «всемирному зеленому заговору», ему остается лишь наслаждаться энергичным характером и экономичностью «малышей» типа Тсе 150, стоящего под капотом Arkana.