Женщины назвали идеальный внедорожник, и это — не «Крузак»

В категории «Внедорожник» дамы единогласно проголосовали за модель Jeep Wrangler 4xe — это гибридная версия знаменитого «рамника», что увидела свет прошлой осенью. Его двухлитровой «турбочетверке» помогает пара электромоторов, так что совокупная отдача установки составляет аж 380 сил! Благодаря расторопному 8-диапазонному «автомату», разгон до «сотни» занимает 6,4 секунды.

Запас хода на электротяге для ежедневных поездок — 50 км. Поэтому, как отметили члены женского жюри, «Jeep 4xe отличаются новым уровнем экономичности, экологичности, эксплуатационных показателей и свободы передвижения с открытым верхом как на дороге общего пользования, так и за ее пределами».

Кстати, марка Jeep решила начать 2022 год в пляжном стиле. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», Wrangler нового модельного года получил версии High Tide («Прилив») и Jeep Beach («Пляж», а также новый желтый цвет кузова High Velocity («Высокая скорость»). При этом дерзкий колер будет доступен для всего модельного ряда.