Какие проблемы появились у европейского автопрома из-за событий на Украине

Федерация немецких промышленников прогнозирует нехватку сырья и рост цен на продукцию. Глава Торгово-промышленной палаты Германии Петер Адриан сообщил о задержках поставок автомобилей из-за нехватки палладия из России. Этот металл необходим для производства катализаторов. По данным издания Automobilwoche, помимо сложившегося ранее дефицита полупроводников, в автомобильной промышленности намечается дефицит стали, алюминия и меди.

В ходе межотраслевого опроса мюнхенского института Ifo, три четверти немецких компаний рассказали о серьезных проблемах с закупками у поставщиков. Причем среди представителей автомобильной отрасли о сложностях такого рода сообщили 89% респондентов. Эксперт отрасли Стефан Братцель из немецкого Центра автомобильного менеджмента считает,что автопроизводители должны полностью пересмотреть свои инвестиции в России. Он полагает, что Россия и Украина, судя по всему, еще долго не будут доступны в качестве рынков сбыта.

В зависимости от степени и продолжительности кризиса, в него могут быть вовлечены соседние страны. Подчеркивается также, что по сравнению с такими рынками, как Китай, Западная Европа или Северная Америка, этот регион менее важен для немецких производителей автомобилей. В этой связи напомним, что один только концерн Volkswagen реализовал в 2021 году на рынках Восточной Европы около 660 000 своих автомобилей.