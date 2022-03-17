Зачем БелАЗ создал грузовик, который не умеет разворачиваться

Фото: abw.by.
В научно-техническом центре управления главного конструктора завода БелАЗ началась разработка роботизированного карьерного самосвала. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что это будет за грузовик.
Алексей Кованов

В белорусском Жодино планируют создать полностью автономный робот-челнок, который будет способен двигаться вперед-назад, вообще избегая разворотов. Это позволит снизить расход топлива и износ шин, а потому сулит немалую экономию во время эксплуатации.

Беспилотному грузовику не требуется кабина, поэтому спереди и сзади он выглядит абсолютно одинаково. О других особенностях (включая технические) белазовцы пока молчат: очевидно, что проект пока находится в зачаточном состоянии.

Добавим, что над карьерным беспилотником также работал российский КамАЗ. Однако сейчас из-за серьезного санкционного давления завод из Набережных Челнов, очевидно, занят совсем другими задачами, а не освоением автономных технологий…

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17 марта 2022
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