Зачем БелАЗ создал грузовик, который не умеет разворачиваться

В белорусском Жодино планируют создать полностью автономный робот-челнок, который будет способен двигаться вперед-назад, вообще избегая разворотов. Это позволит снизить расход топлива и износ шин, а потому сулит немалую экономию во время эксплуатации.

Беспилотному грузовику не требуется кабина, поэтому спереди и сзади он выглядит абсолютно одинаково. О других особенностях (включая технические) белазовцы пока молчат: очевидно, что проект пока находится в зачаточном состоянии.

Добавим, что над карьерным беспилотником также работал российский КамАЗ. Однако сейчас из-за серьезного санкционного давления завод из Набережных Челнов, очевидно, занят совсем другими задачами, а не освоением автономных технологий…