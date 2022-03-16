Почему россияне бросились искать старые канистры из-под масел

Как это всегда бывает, в мутной воде кризиса мгновенно завелись «жучки», желающие на этом самом кризисе неплохо заработать. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» сразу несколько сервисменов, в последнее время в техзоны регулярно приезжают люди, которые просят подарить или продать старые канистры и бочки из-под любого «фирменного» масла.

Нетрудно догадаться зачем. В эти канистры будет наливаться самого дешевое масло, которое затем будет продаваться под видом (и по цене) дефицитного импорта.

Проще всего на такой подмене будет зарабатывать автомастерским. Клиенту будут предъявлять пустую тару от дорогостоящей смазки, а в двигателе, коробке передач или мостах при этом будет плескаться что-нибудь гораздо более дешевое. Так что будьте бдительны! Судя по огромному спросу на канистры и бочки, новой схемой заинтересовались слишком многие дельцы.

В общем, мы во всей красе имеем ситуацию из серии «никогда такого не было, и вот опять». Как быть российским автовладельцам, которые в трех случаях из четырех обладают подержанным авто, нуждающимся в обслуживании? Впрочем, решение есть всегда, главное — не оставлять его на последний день. Подробнее рассказывает портал «АвтоВзгляд».