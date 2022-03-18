Дешевле «Гелика», круче «Патриота»: Haval предложит россиянам внедорожник Dargo

Итак, в Россию приедет двухлитровая турбированная версия, что развивает 192 силы. С мотором сочетается 7-скоростной преселективный «робот» из категорий «мокрых» — то есть сцепления работают внутри масляной ванны. Привод может быть передним или полным, притом опознать версию 4х4 помогут эффектные расширители колесных арок.

О сроках начала продаж (особенно — учитывая последние события) сейчас говорить пока рано. Да и ценник может оказаться не самым приятным… В Китае базовый Dargo стоит 120 000 юаней, а это — почти 2 000 000 российских рублей.

В любом случае, отечественной публике наверняка понравтся и самобытный дизайн, и неплохая проходимость этого SUV. И если китайцы оперативно решат логистические проблемы, в отсутствие конкурентов этот Haval имеет неплохие шансы на успех!

Две недели назад, когда стартовала украинская спецоперация, и против России начали активно вводить санкции, китайские автопроизводители даже убрали со своих официальных сайтов прайс-листы — мол, обращайтесь к дилерам.

Но, похоже, вопрос с ценами они, наконец, решили. По крайней мере, Haval, который собирается поднять ценники сразу на 40—50%.