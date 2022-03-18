Дешевле «Гелика», круче «Патриота»: Haval предложит россиянам внедорожник Dargo

Фото производителя.
Кроссовер Haval Dargo, который сама марка Haval чаще называет внедорожником, построен на модульной платформе L. E. M. O. N., которую первым примерил Jolion, но по формату напоминает Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новинка успешно прошла процедуру обязательной сертификации и готовится выйти на российский рынок.
Алексей Кованов

Итак, в Россию приедет двухлитровая турбированная версия, что развивает 192 силы. С мотором сочетается 7-скоростной преселективный «робот» из категорий «мокрых» — то есть сцепления работают внутри масляной ванны. Привод может быть передним или полным, притом опознать версию 4х4 помогут эффектные расширители колесных арок.

О сроках начала продаж (особенно — учитывая последние события) сейчас говорить пока рано. Да и ценник может оказаться не самым приятным… В Китае базовый Dargo стоит 120 000 юаней, а это — почти 2 000 000 российских рублей.

В любом случае, отечественной публике наверняка понравтся и самобытный дизайн, и неплохая проходимость этого SUV. И если китайцы оперативно решат логистические проблемы, в отсутствие конкурентов этот Haval имеет неплохие шансы на успех!

Две недели назад, когда стартовала украинская спецоперация, и против России начали активно вводить санкции, китайские автопроизводители даже убрали со своих официальных сайтов прайс-листы — мол, обращайтесь к дилерам.

Но, похоже, вопрос с ценами они, наконец, решили. По крайней мере, Haval, который собирается поднять ценники сразу на 40—50%.

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18 марта 2022
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