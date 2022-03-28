Rolls-Royce снимает с производства сразу две модели

Судя по всему, британцы решили основательно перетряхнуть свою модельную гамму и убрать из нее «пожилые» модели. Напомним, кабриолет выпускается с 2015 года, а купе — с 2013-го. К тому же, оба автомобиля базируются на старой платформе BMW, которая лежала в основе «семерки» пятого поколения.

Как пишет издание Autocar, ссылаясь на гендиректора компании Торстена Мюллер-Отвоса, прямых наследников Wraith и Dawn не будет, потому как компания начала подготовку к переходу на электромобили. Первой электрической моделью станет Spectre, чьи продажи должны начаться в четвертом квартале следующего года.

В общем, планов у британцев громадье, но не все они могут воплотиться в жизнь. Ведь нынешний кризис серьезно взвинтил цены на энергоресурсы и металлы, потому переход на электротягу может затянуться.