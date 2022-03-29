Как выглядит уникальный внедорожный универсал LADA Baikal

Автомобили такого типа под именем LADA Niva Baikal продавались, по большей части, в Германии через компании InterSat и AET Handels GmbH. Правда, сделали и реализовали таких внедорожников совсем немного… Так что об этой модели могут не знать даже ярые фанаты «Нивы».

В Польще «Байкал» 2007 года выпуска, пробежавший всего 35 500 километров, сейчас выставили на продажу за 26900 злотых — это примерно 640 000 рублей. Собственно, благодаря объявлению широкая публика и вспомнила об этом проекте.

Между тем, российские поклонники «Нивы» сейчас ждут, когда АВТОВАЗ начнет выпускать LADA Niva «по советскому образцу». Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что это будут за машины.