Как выглядит уникальный внедорожный универсал LADA Baikal

Итак, обычному ВАЗ-21214 отрезали панель задка, чтобы удлинить задний свес на 365 миллиметров. При этом боковины и днище делались из металла, а крышка кунга — из стеклопластика. Крышка багажника оставалась стандартной.
В итоге машина становилась всего на 30 кг тяжелее обычной, зато объем багажника вырастал до рекордных 1190 литров. Со сложенным задним сиденьем здесь без проблем могли разместиться на ночлег двое взрослых.
Автомобили такого типа под именем LADA Niva Baikal продавались, по большей части, в Германии через компании InterSat и AET Handels GmbH. Правда, сделали и реализовали таких внедорожников совсем немного… Так что об этой модели могут не знать даже ярые фанаты «Нивы».
В Польще «Байкал» 2007 года выпуска, пробежавший всего 35 500 километров, сейчас выставили на продажу за 26900 злотых — это примерно 640 000 рублей. Собственно, благодаря объявлению широкая публика и вспомнила об этом проекте.
Между тем, российские поклонники «Нивы» сейчас ждут, когда АВТОВАЗ начнет выпускать LADA Niva «по советскому образцу». Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что это будут за машины.