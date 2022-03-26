Почему россияне будут охотиться за машинами именно 2022 года выпуска

Для начала давайте просто посмотрим, как изменились российские автомобили за последние годы. Так, в обязательном порядке все производимые и импортируемые машины сейчас оснащаются антиблокировочной системой тормозов. Поэтому купить новую машину без ABS просто невозможно — автозаводы таких не выпускают.

Также автозаводам категорически запрещено выпускать модели, не отвечающие экологическим нормам Евро-5 (исключение — лишь армейская техника). Поэтому автопроизводители вынуждены ставить на грузовики и легковушки весьма дорогостоящее оборудование — каталитические нейтрализаторы и сложные системы впрыска топлива.

А вот подушки безопасности по нашему законодательству вроде бы необязательны… Хотя для работы системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС нужна как минимум одна! Ее раскрытие служит сигналом для отправки SOS. Поэтому даже старушке LADA Niva Legend пришлось обзавестись единственным боковым эйрбэгом.