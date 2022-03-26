Почему россияне будут охотиться за машинами именно 2022 года выпуска

Фото производителя.
Пока одна часть наших соотечественников скупает сахар, муку и предметы женской гигиены, другая, более обеспеченная, экстренно запасается автомобилями. Дескать, заводы стоят, а когда запустятся — неизвестно. Так что пусть втридорога, но лучше взять «железного коня» сейчас! Однако портал «АвтоВзгляд» предупреждает: уже совсем скоро родные автозаводы начнут выпускать машины, о которых многие наши сограждане давно мечтали.
Ефим Розкин

Для начала давайте просто посмотрим, как изменились российские автомобили за последние годы. Так, в обязательном порядке все производимые и импортируемые машины сейчас оснащаются антиблокировочной системой тормозов. Поэтому купить новую машину без ABS просто невозможно — автозаводы таких не выпускают.

Также автозаводам категорически запрещено выпускать модели, не отвечающие экологическим нормам Евро-5 (исключение — лишь армейская техника). Поэтому автопроизводители вынуждены ставить на грузовики и легковушки весьма дорогостоящее оборудование — каталитические нейтрализаторы и сложные системы впрыска топлива.

А вот подушки безопасности по нашему законодательству вроде бы необязательны… Хотя для работы системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС нужна как минимум одна! Ее раскрытие служит сигналом для отправки SOS. Поэтому даже старушке LADA Niva Legend пришлось обзавестись единственным боковым эйрбэгом.

  • Фото: rts.ch.
  • Фото: rts.ch.

Нужно ли все это недешевое добро рядовому россиянину? Хочется верить, что читателям портала «АвтоВзгляд» не нужно доказывать полезность подушек безопасности, которые сберегли не одну тысячу человеческих жизней. И к стрекоту системы ABS, которая позволяет и рулить, и тормозить одновременно отечественные автомобилисты наверняка уже привыкли.

А вот вопрос экологии продолжает вызывать множество споров. Ведь перепрошивать блоки управления и вырезать катализаторы на почти новых машинах (а на дизелях — вдобавок «глушить» систему ЕГР) стало почти национальным видом спорта. Дескать, природа очистится сама, а вот зеркала цилиндров, обросшие царапинами из-за керамического «песка», сами себя не восстановят…

Поэтому, когда через месяц-другой российские автозаводы — в первую очередь, АВТОВАЗ — начнут выпускать модели Евро-2 и без всякой электроники, большая часть автовладельцев будет только рада. Машины станут проще, ремонтопригоднее и, вполне возможно, надежнее. А значит, за «упрощенными» «Грантами», «Нивами» и «Вестами» 2022 года выпуска начнется самая настоящая охота!

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28 марта 2022
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