Почему россияне будут охотиться за машинами именно 2022 года выпуска

Для начала давайте просто посмотрим, как изменились российские автомобили за последние годы. Так, в обязательном порядке все производимые и импортируемые машины сейчас оснащаются антиблокировочной системой тормозов. Поэтому купить новую машину без ABS просто невозможно — автозаводы таких не выпускают.
Также автозаводам категорически запрещено выпускать модели, не отвечающие экологическим нормам Евро-5 (исключение — лишь армейская техника). Поэтому автопроизводители вынуждены ставить на грузовики и легковушки весьма дорогостоящее оборудование — каталитические нейтрализаторы и сложные системы впрыска топлива.
А вот подушки безопасности по нашему законодательству вроде бы необязательны… Хотя для работы системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС нужна как минимум одна! Ее раскрытие служит сигналом для отправки SOS. Поэтому даже старушке LADA Niva Legend пришлось обзавестись единственным боковым эйрбэгом.
Нужно ли все это недешевое добро рядовому россиянину? Хочется верить, что читателям портала «АвтоВзгляд» не нужно доказывать полезность подушек безопасности, которые сберегли не одну тысячу человеческих жизней. И к стрекоту системы ABS, которая позволяет и рулить, и тормозить одновременно отечественные автомобилисты наверняка уже привыкли.
А вот вопрос экологии продолжает вызывать множество споров. Ведь перепрошивать блоки управления и вырезать катализаторы на почти новых машинах (а на дизелях — вдобавок «глушить» систему ЕГР) стало почти национальным видом спорта. Дескать, природа очистится сама, а вот зеркала цилиндров, обросшие царапинами из-за керамического «песка», сами себя не восстановят…
Поэтому, когда через месяц-другой российские автозаводы — в первую очередь, АВТОВАЗ — начнут выпускать модели Евро-2 и без всякой электроники, большая часть автовладельцев будет только рада. Машины станут проще, ремонтопригоднее и, вполне возможно, надежнее. А значит, за «упрощенными» «Грантами», «Нивами» и «Вестами» 2022 года выпуска начнется самая настоящая охота!