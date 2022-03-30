УАЗ решил не выпускать «изысканную» версию «Патриота»

Единственный экземпляр внедорожного лимузина руководство завода решило передать в «Музей истории и трудовой славы УАЗ». Правда, перед этим к машине приладили рестайлинговое оперение от нынешней версии «Патриота».

Добавим, что УАЗ, которому совсем недавно предрекали скорое закрытие, в условиях санкций оказался самым стабильным активом всей группы «Соллерс»! Правда, по собственной информации портала «АвтоВзгляд», ульяновская площадка не имеет больших запасов автокомпонентов.

Между тем, в «Патриоте» около 50% деталей — чистый импорт. Правда, импорт китайский, а значит, «уазик» подорожает, но сможет выпускаться. Для этого, конечно, придется избавиться от электроники Bosch, но это фанатам ульяновских вездеходов даже понравится.