УАЗ решил не выпускать «изысканную» версию «Патриота»

Фото: vladtime.ru.
В 2009 году Ульяновский автозавод планировал начать выпуск «изысканной и роскошной» версии своего «Патриота». Для этого машину удлинили на 120 сантиметров! Правда, в итоге 6-метровый внедорожник не стали делать даже по индивидуальным заказам.
Алексей Кованов

Единственный экземпляр внедорожного лимузина руководство завода решило передать в «Музей истории и трудовой славы УАЗ». Правда, перед этим к машине приладили рестайлинговое оперение от нынешней версии «Патриота».

Добавим, что УАЗ, которому совсем недавно предрекали скорое закрытие, в условиях санкций оказался самым стабильным активом всей группы «Соллерс»! Правда, по собственной информации портала «АвтоВзгляд», ульяновская площадка не имеет больших запасов автокомпонентов.

Между тем, в «Патриоте» около 50% деталей — чистый импорт. Правда, импорт китайский, а значит, «уазик» подорожает, но сможет выпускаться. Для этого, конечно, придется избавиться от электроники Bosch, но это фанатам ульяновских вездеходов даже понравится.

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30 марта 2022
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