Что сможет выпускать Россия, если национализирует иностранные автосборочные заводы

Но чем заняться на отобранных у иностранцев заводах власти не знают. Вера в способность быстро заменить заграничные комплектующие подходит для ритуальных заклинаний в прессе. На коллегии министерства говорить об этом неуместно, поскольку представители отрасли знают истинное положение дел и понимают, что если за 30 лет мы не сделали для себя необходимые производства, то теперь и подавно не сможем.

Поэтому остается важнейший вопрос — что делать с отобранными заводами? Печальный пример токийского завода Mitsubishi Pajero, где отныне станут выпускать туалетную бумагу и женские тампоны-прокладки, не только не вдохновляет, но и выглядит, как неприличный секрет, о котором лучше помалкивать.

Но именно в этом непристойном примере кроется важная подсказка. Иностранный опыт вновь становится достойным примером. Но за отправную точку стыдно брать прокладку, в отличии от свиной сосиски или томатного сока.