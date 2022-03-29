Что сможет выпускать Россия, если национализирует иностранные автосборочные заводы

Но чем заняться на отобранных у иностранцев заводах власти не знают. Вера в способность быстро заменить заграничные комплектующие подходит для ритуальных заклинаний в прессе. На коллегии министерства говорить об этом неуместно, поскольку представители отрасли знают истинное положение дел и понимают, что если за 30 лет мы не сделали для себя необходимые производства, то теперь и подавно не сможем.
Поэтому остается важнейший вопрос — что делать с отобранными заводами? Печальный пример токийского завода Mitsubishi Pajero, где отныне станут выпускать туалетную бумагу и женские тампоны-прокладки, не только не вдохновляет, но и выглядит, как неприличный секрет, о котором лучше помалкивать.
Но именно в этом непристойном примере кроется важная подсказка. Иностранный опыт вновь становится достойным примером. Но за отправную точку стыдно брать прокладку, в отличии от свиной сосиски или томатного сока.
Volkswagen знаменит не только автомобилями, но и сосисками Currywurst. Эту историю мир обсуждал в самом начале года, когда генеральный директор концерна Герберт Дисс распорядился остановить их выпуск и продажу в рабочих столовых концерна. Сосиски VW, имеющие собственный номер в каталоге запчастей 199 398 500 A и доступные к заказу через дилерскую сеть, появились в производственной программе в 1973 году.
А до этого — в 1950-м — Volkswagen основал свиноферму и начал продавать для рабочих мясо и колбасы. Поэтому на национализированном заводе VW в Калуге вполне логично было бы вместо автомобилей делать сосиски, подчеркнув актуальность исторического периода. Еда нам сейчас очень понадобится…
Азартный Генри Форд подал нам пример изготовления напитка. В 1938 году он открыл производство томатного сока под автомобильным брендом Ford и в числе прочего поставлял его в благотворительные организации Дирборна для последующей раздачи нуждающимся.
Подходящие заводы Ford в России есть и производить им нечего. Хотя сок не столь актуален. А вот если отобрать заводы BMW и Mercedes, то на них так и просится развернуть пивное производство. Как и на калужской Skoda. Но еда нам нужнее.
Поэтому на производственных площадках KIA и Hyundai было бы логично развернуть приготовление национальной лапши «Куксу», аналогом которой в России стал «Доширак».
Продолжая идею аутентичности, вместо автомобилей Renault, Peugeot и Citroёn грезится сыр. Но для него потребуется несколько пленных французов, поскольку технология «Камамбера» и «Рокфора» сложнее автомобильных.
Озадачивают японские автозаводы. Японцы создали лишь иллюзию национальной кухни и всерьез наесться их блюдами крайне сложно. Поэтому остаться в национальных рамках не получится и придется вместо Toyota и Nissan творить, например, котлеты по-киевски.
Американских автозаводов у нас нет. А то запаслись бы попкорном впрок…