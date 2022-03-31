Найдена новая причина, чтобы купить китайский автомобиль

В последние годы бренды из КНР не скрывали, что рынок России и стран Таможенного союза им более чем интересен. Поэтому Geely и Haval даже построили заводы под Минском и Тулой. При этом все без исключения марки (даже те, кто не наладил местное производство) поняли, что без регулярных поставок запчастей невозможно наладить и продажи самих автомобилей!

В частности, фирма «Чери Автомобили Рус», дистрибьютор автомобилей Chery и Exeed, открыла второй регионального склада автомобильных запасных частей, компонентов, аксессуаров и расходных материалов.

Самое интересное, что новый склад расположен… в Красноярске. Так что теперь Сибирь, Урал и Дальний Восток будут обеспечены фирменными деталями для «китайцев». При этом по доступному ассортименту красноярская площадка идентична московской.

А еше компания Chery недавно начала продажи третьей модели премиального бренда Exeed. В столь непростое для всего авторынка время этот SUV вполне может занять освобождающиеся рыночные ниши, так что для китайцев — это шанс.