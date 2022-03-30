Какие автомобили не испугаются моторных масел, сделанных в России

Вы удивитесь, но подавляющее число бегающих по нашим дорогам легковушек вполне обойдется техническими жидкостями отечественного производства без какого-либо ущерба для своего «здоровья»! Ведь даже у «лукойловской» продукции есть спецификации для Porsche, BMW, VW! Да, наличие допуска нашенского производителя автохимии не всегда означает, что лубрикант подходит для любого двигателя, но тем не менее.

На удивление неплохо обстоят дела и с охлаждающими жидкостями made in Russia. Российские компании уже давно выпускают антифризы хорошего качества. Поэтому фирменные продукты из недружественных стран и исчезнут, их вполне можно заменить нашими практически повсеместно. Практически та же история и с тормозной жидкостью, ведь бренды, производящие антифриз, выпускают и тормозуху. И ее, между прочим, заливают в машины на большинстве иностранных автозаводов, прописавшихся в России.

Правда, в использовании практически всей перечисленной и другой автохимии и на бюджетных, и на премиальных иномарках все же есть свои нюансы. А какие, вы сможете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд» (послушать его можно здесь).