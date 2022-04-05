Какие дешевые автомобили появятся в России благодаря спецоперации на Украине

Фото: АвтоВзгляд
В свете последних событий, связанных с российско-украинским конфликтом, повлекшим за собой введение санкций и экономический кризис, авторынок переживает тяжелые времена. Но пока одни автостроители уходят, другие — наоборот, пытаются атаковать. Да, свято место пусто не бывает! О том, какие автомобили появятся на отечественном рынке в ближайшем будущем, расскажет портал «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Если вы думаете, что речь лишь об изделиях китайских марок, то сильно ошибаетесь. На рынок готовятся ворваться сразу несколько новых российских брендов! И что немаловажно: в бюджетном ценовом сегменте. Нет, это не «русский Prado» от УАЗ и не возрожденная «Волга» от ГАЗ — есть предложения поинтереснее. По крайней мере, на словах.

Чем же удивят производители нашего брата, попутно утерев нос западным конкурентам? Какие автомобили действительно окажутся «бомбой», и как скоро мы познаем новый уровень доступного автопрома? Обо всем об этом поговорим в эксклюзивном выпуске подкаста «АвтоВзгляд» — приятного прослушивания.

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6 апреля 2022
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