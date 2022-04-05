Какие дешевые автомобили появятся в России благодаря спецоперации на Украине

Если вы думаете, что речь лишь об изделиях китайских марок, то сильно ошибаетесь. На рынок готовятся ворваться сразу несколько новых российских брендов! И что немаловажно: в бюджетном ценовом сегменте. Нет, это не «русский Prado» от УАЗ и не возрожденная «Волга» от ГАЗ — есть предложения поинтереснее. По крайней мере, на словах.

Чем же удивят производители нашего брата, попутно утерев нос западным конкурентам? Какие автомобили действительно окажутся «бомбой», и как скоро мы познаем новый уровень доступного автопрома? Обо всем об этом поговорим в эксклюзивном выпуске подкаста «АвтоВзгляд» — приятного прослушивания.