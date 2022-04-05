Как LADA Niva умудрилась дожить до 45-летия

Кстати, в 2016-м сборку модели перенесли из отдельного корпуса на третью нитку главного конвейера. Эту линию создавали по стандартам альянса Renault-Nissan для выпуска будущей «Весты», но, как известно, в итоге производство семейства LADA Vesta перенесли на Ижевский автозавод. На новом конвейере качество и аккуратность сборки существенно выросли!

В 2019-м легендарному полноприводнику перепал очередной подарок — выкупив американскую долю в совместном предприятии GM-АВТОВАЗ, российский автогигант вновь заполучил права на само название «Нива». И внедорожник LADA 4x4 опять стал именоваться LADA Niva.

Кроме того, на рубеже 2019—2020 годов боссы автогиганта, наконец, позволили внедрить полностью новый интерьер — с ним вдобавок пришла «человеческая» система регулировки микроклимата. На самом деле, свежий салон был разработан еще несколько лет назад, однако на обновление машины сорокалетней давности не давали денег.