Как LADA Niva умудрилась дожить до 45-летия

А ведь первое серьезное обновление настигло «Ниву», когда ей было 16 лет: в 1993 году внедорожник примерил более мощный двигатель, вертикальные задние фонари, плюс «восьмерочные» панель приборов и передние сиденья. В 2001-м мотор обзавелся распределенным впрыском, а в 2006 руководство марки LADA на полном серьезе хотело свернуть сборку «старушки». Но спрос не падал!
В итоге, вечную молодость модели продлили до 2016-го. Однако кризис 2014—2015 годов показал, что россияне снова готовы брать недорогие тольяттинские вездеходы. Очередная волна спроса даже заставила вазовцев провести небольшую модернизацию, главным итогом которой стало внедрение нерегулируемых ступичных подшипников.
Кстати, в 2016-м сборку модели перенесли из отдельного корпуса на третью нитку главного конвейера. Эту линию создавали по стандартам альянса Renault-Nissan для выпуска будущей «Весты», но, как известно, в итоге производство семейства LADA Vesta перенесли на Ижевский автозавод. На новом конвейере качество и аккуратность сборки существенно выросли!
В 2019-м легендарному полноприводнику перепал очередной подарок — выкупив американскую долю в совместном предприятии GM-АВТОВАЗ, российский автогигант вновь заполучил права на само название «Нива». И внедорожник LADA 4x4 опять стал именоваться LADA Niva.
Кроме того, на рубеже 2019—2020 годов боссы автогиганта, наконец, позволили внедрить полностью новый интерьер — с ним вдобавок пришла «человеческая» система регулировки микроклимата. На самом деле, свежий салон был разработан еще несколько лет назад, однако на обновление машины сорокалетней давности не давали денег.
По последним планам, «Ниве» образца 1977 года было суждено просуществовать до 2024—2025 годов. Но очередной кризис, скорее всего, позволит модели дотянуть до 50-летия! Ведь сейчас именно LADA Niva Legend, а с ней — родственная LADA Niva Travel, оказались чуть не единственными российскими автомобилями, которые могут обходиться без импортных комплектующих.
Кстати, отмечать 45 лет на конвейере АВТОВАЗ, похоже, не будет. Понимая, что отделу закупок из-за санкционных и логистических проблем нужно спешно искать новых поставщиков, а затем — поднакопить достаточное количество компонентов, руководство компании приняло решение объявить общекорпоративные каникулы, которые продлятся до конца апреля.