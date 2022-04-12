УАЗ «переезжает» в Китай, а на АВТОВАЗ «возвращается» Стив Маттин

При этом, что любопытно, «ответ Чемберлену» разом дали практически все исконно-посконные российские автозаводы! АВТОВАЗ, ГАЗ и УАЗ в едином строю готовы отбить все вражеские атаки и не оставить широкие потребительские массы без колес.

Правда, если у тольяттинцев и горьковчан уже есть предсерийные образцы грядущих новинок, причем исключительно собственных разработок, то ульяновцы только-только раскачиваются. И, увы, по-прежнему делают ставку на иностранных партнеров. Что, как считает ряд экспертов, в итоге выйдет боком и тем, и другим.

Но в целом, надо сказать, родной автопром, который, как вечный троечник, то спит, то опаздывает, то сдает домашнее задание невовремя, вдруг реально удивил! Впрочем, все подробности и о прорывных, и о сомнительных начинаниях отечественных автостроителей вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд».