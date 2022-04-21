Почему корейские автомобили станут для россиян баснословно дорогими

Сложившаяся ситуация заставила «Автотор» изобрести новый логистический путь: основные грузы уходят из корейского Пусана морем до немецкого Бремерхафена, оттуда — после перегрузки — в Калининград. Последний логистический отрезок приходится также преодлевать не по суше, а морским путем, так как российским и белорусским перевозчикам теперь запрещено въезжать в Европу.

В итоге, как отмечает глава «Автотора» Владимир Щербаков, если раньше доставка контейнера, наполненного машинокомплектами, из Пусана в Калининград стоила 4450 долларов, то сейчас обходится минимум вчетверо дороже (от 20 000 до 25 000).

Понятно, что при таком раскладе стоимость доставки машинокомплектов должен будет оплатить конечный покупатель автомобиля. А значит, корейские Hyundai и Kia, скорее всего, станут баснословно дорогими.

Кстати, что касается основого завода Hyundai-Kia, что расположен под Санкт-Петербургом, то его конвейеры продолжают стоять. Пока руководство этого предприятия не нашло способов, как выйти из логистического кризиса. Поэтому многие граждане наверняка захотят воспользоваться разумной альтернативой — подыскать себе «ласточку» в странах Таможенного союза. Но стоит ли овчинка выделки, портал «АвтоВзгляд» выяснил у реальных игроков рынка.