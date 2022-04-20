В подвеске автомобилей LADA хотят применять пластиковые подшипники

Фото: СГТУ.
Ученые Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина создали опорный подшипник скольжения нового поколения. При этом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», авторы изобретения планируют предложить композитную новинку АВТОВАЗу.
Алексей Кованов

Главная особенность опорного подшипника нового поколения — в пластиковом корпусе и масляной подушке. Предполагается, что такая конструкция благодаря своей высокой технологичности и низкой стоимости может вытеснит традиционные автомобильные шариковые подшипники.

«Шариковые подшипники имеют множество недостатков: они преждевременно выходят из строя под действием вибраций и ударных нагрузок при езде автомобиля по неровным дорогам, подвержены воздействию влаги и загрязнений, сложны в изготовлении и имеют высокую стоимость», — рассказывает один из авторов проекта, профессор СГТУ Альберт Королев.

По мнению г-на Королева, прочность металлических подшипников чрезмерна, а нагрузки во многих случаях не такие значительные, чтобы использовать металл. Что, кстати, подтверждает и практика мирового автопрома: в некоторых иномарках действительно применяются композитные опоры.

И продолжая тему российского автопрома. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в ближайшее время АВТОВАЗ начнет выпуск упрощенных (или, как говорят сами вазовцы, «облысевших») версий LADA Vesta. В Сети появились фотографии такой машины.

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20 апреля 2022
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