В подвеске автомобилей LADA хотят применять пластиковые подшипники

Главная особенность опорного подшипника нового поколения — в пластиковом корпусе и масляной подушке. Предполагается, что такая конструкция благодаря своей высокой технологичности и низкой стоимости может вытеснит традиционные автомобильные шариковые подшипники.

«Шариковые подшипники имеют множество недостатков: они преждевременно выходят из строя под действием вибраций и ударных нагрузок при езде автомобиля по неровным дорогам, подвержены воздействию влаги и загрязнений, сложны в изготовлении и имеют высокую стоимость», — рассказывает один из авторов проекта, профессор СГТУ Альберт Королев.

По мнению г-на Королева, прочность металлических подшипников чрезмерна, а нагрузки во многих случаях не такие значительные, чтобы использовать металл. Что, кстати, подтверждает и практика мирового автопрома: в некоторых иномарках действительно применяются композитные опоры.

И продолжая тему российского автопрома. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в ближайшее время АВТОВАЗ начнет выпуск упрощенных (или, как говорят сами вазовцы, «облысевших») версий LADA Vesta. В Сети появились фотографии такой машины.