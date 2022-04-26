Почему производитель мотоциклов «Урал» сбежал из России в Казахстан

Чтобы спасти бизнес, руководители ИМЗ пошли на достаточно отчаянный шаг. Готовые рамы и элементы корпуса будут делать на прежней производственной площадке, а вот финальную сборку перенесут в Казахстан — в город Петропавловск.

Расстояние от Ирбита и Петропавловска составляет около 600 километров. Как сообщает журнал «Эксперт», в соседней республике производитель мотоциклом «Урал» обзавелся новым цехом площадью 7000 квадратных метров.

На конструкции и качестве выпускаемой техники вынужденный переезд сказаться не должен. А вот российских работников ждут неприятные известия: часть персонала Ирбитского мотозавода теперь придется сократить.

И продолжая мототему. Вслед за подорожанием автомобилей цены подтянулись и на рынке двухколксной техники. В том числе, и на вторичном рынке. При этом спрос на подержанные байки упал примерно на 6%, а вот подорожание составило более чем 50%.