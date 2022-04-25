В Россию пачками завозят «дешевые» Toyota Land Cruiser с Ближнего Востока

Так, сверхдефицитный Toyota Land Cruiser 300 обойдется покупателю из России в 9—10 млн. рублей — это считается очень хорошей ценой для культового внедорожника. Правда, ближневосточные экземпляры (это касается не только «трехсотого») не имеют пакета для «холодных стран», куда входят всевозможные подогревы, более емкий аккумулятор и тому подобное.

Кроме того, заказ приглянувшегося автомобиля происходит через брокера, а в этом деле всегда хватало мошенников. Случалось, что даже проверенные фирмы после многих лет успешной работы вдруг исчезали, заодно прихватив с собой деньги клиентов.

Тем не менее, если есть спрос, будет и предложение. Ведь многие бренды просто прекратили отгружать новые машины российским дилерам. И этой ситуацией как раз воспользовались «серые» продавцы, готовые помочь обменять деньги на свеженькое авто.

Вообще, с машинами, как новыми, так и подержанными, сейчас в России крайне бедно: под сомнением и время их прибытия, и вообще сам факт оного. Однако свято место пусто не бывает, а промышленность КНР восстанавливается от коронакризиса. Чем порадует простых россиян китайский автопром, рассказывает портал «АвтоВзгляд».