В России начнут выпускать грузовики под новой маркой WOLV

Фото производителя.
Фирма New Energy Motors из Нижнего Новгорода предложит российским перевозчикам грузовики WOLV грузоподъемностью 800 кг. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что это за автомобиль.
Алексей Кованов

Под маркой WOLV будет скрываться техника «поднебесного» происхождения, а точнее, развозной электрический грузовичок FC25. Он оснащается скромным 40-сильным электромотором и может перевозить 4,5 кубометра груза. Емкость тяговой батареи неизвестна, но, как уточняет Drom, на одной зарядке машинка способна преодолеть до 200 километров.

О российских ценах и остальных характеристиках не сообщается ровным счетом ничего. Известно лишь, что сейчас новинка проходит процедуру сертификации, а старт продаж состоится осенью.

Добавим, что коммерческий WOLV по своим грузовым способностям напоминает грузовую LADA Granta. Но стоить из-за вольт-амперной начинки такой фургончик будет наверняка заметно больше.

И продолжая тему необычного комтранса. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в Тольятти появилась группа энтузиастов, что создают необычные (но при этом — нужные рынку) спецверсии вазовских машин. И сейчас технари построили трехосное исполнение классической «Нивы».

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29 апреля 2022
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