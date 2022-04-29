В России начнут выпускать грузовики под новой маркой WOLV

Под маркой WOLV будет скрываться техника «поднебесного» происхождения, а точнее, развозной электрический грузовичок FC25. Он оснащается скромным 40-сильным электромотором и может перевозить 4,5 кубометра груза. Емкость тяговой батареи неизвестна, но, как уточняет Drom, на одной зарядке машинка способна преодолеть до 200 километров.

О российских ценах и остальных характеристиках не сообщается ровным счетом ничего. Известно лишь, что сейчас новинка проходит процедуру сертификации, а старт продаж состоится осенью.

Добавим, что коммерческий WOLV по своим грузовым способностям напоминает грузовую LADA Granta. Но стоить из-за вольт-амперной начинки такой фургончик будет наверняка заметно больше.

И продолжая тему необычного комтранса. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в Тольятти появилась группа энтузиастов, что создают необычные (но при этом — нужные рынку) спецверсии вазовских машин. И сейчас технари построили трехосное исполнение классической «Нивы».