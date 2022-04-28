АВТОВАЗ придумал план, как завалить рынок дешевыми автомобилями

По сообщениям группы Avtograd news из соцсети VK, выпуск «облысевших» экземпляров LADA Granta начнется примерно через полтора месяца. Новую комплектацию назовут SE, притом вазовцы надеются, что такие машины будут пользоваться повышенной популярностью среди покупателей.

Так, в месяц автогигант готов выдавать на рынок до 30 000 удешевленных «Грант», «Нив» и «Вест», что примерно соотвестствует докризисному уровню отгрузок. И это неудивительно: в стране сейчас жесточайших дефицит новых легковушек, так что люди будут рады и таким «Ладам».

И продолжая тему. На этой неделе новостные ленты информационных агентств вдруг взорвались сообщениями, раскрывающими дальнейшую судьбу родного АВТОВАЗа. Портал «АвтоВзгляд» разъясняет, кому и зачем Renault отдаст свою долю акций российского предприятия всего за один рубль.