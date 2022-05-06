Посол КНР заявил, что Россию завалят китайскими автомобилями

— Уверен, что благодаря самостоятельной и совершенной производственной цепочке, научно-исследовательскому потенциалу, производственным мощностям, повышенному качеству продукции и растущему влиянию брендов китайские автомобили будут в дальнейшем наращивать долю российского рынка и пользоваться все большей популярностью у российских граждан, — сказал он.

Посол отметил, что китайские автокомпании за время своего присутствия в России представили много моделей, ставших впоследствии популярными. Он также подчеркнул, что автопроизводители из Поднебесной будут продолжать осваивать российский рынок в соответствии с его особенностями и потребностями.

Напомним, что китайцы, в отличии от европейских марок, не отменяли и не откладывали не только поставки машин в нашу страну, но и презентации новых моделей. Так, в марте был представлен кроссовер премиального бренда Exeed LX, а недавно прошла премьера еще одного SUV — Chery Omoda 5, который планируетя вывести на рынок уже этим летом.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM