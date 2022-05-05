Почему сейчас опасно покупать контрактную коробку передач

Начнем с того, что вообще означает волшебная фраза «контрактная коробка передач». Как правило, это обычная подержанная коробка, которую сняли с автомобиля, побывавшего в аварии или с угнанной машины. В худшем случае, это может быть трансмиссия с серьезными дефектами, которую демонтировали целенаправленно для продажи. Поэтому если появились сомнения уже при осмотре коробки, от такой покупки лучше отказаться.

Если продавец говорит, что контрактные коробки привезли из США или Европы, пробег у всех минимальный, а цена доступная — не верьте. С сегодняшними проблемами с логистикой и «растаможкой» такой товар просто не может стоить дешево.

Еще один миф: продавцы часто рассказывают о том, что, мол, у них все КП проходят диагностику. Но чтобы провести подобные проверки, трансмиссию нужно установить на специальный стенд, а их — единицы. Поэтому никто из коммерсантов не будет с этим «заморачиваться». Им главное быстрее продать. Из этого вытекает еще один недостаток — гарантию на «бэушную» коробку дают всего на две недели. В то время как после капитального ремонта обещают минимум год нормальной работы. При этом в гарантийный период не потребуется менять масло.