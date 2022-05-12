ГАЗ создал «скорую помощь» нового поколения для «тяжелых» пациентов

На взгляд экспертов портала «АвтоВзгляд», главной новинкой стоит признать автомобиль скорой медицинской помощи нового поколения, построенный на базе «Газели NN». Эта машина буквально напичкана современными мультимедийными коммуникационными система для оказания медицинской помощи пациентам на выезде.
Так, автомобиль оборудован набором камер, мониторов и систем высокоскоростной связи, который позволяет профильным специалистам проводить консультации медицинской бригады «скорой помощи» непосредственно во время обследования пациента или медицинских манипуляций.
Машина белого цвета — это передвижной медицинский комплекс. Он создан на основе фургона «Газель NN» полной массой 4,6 тонны со сверхдлинной колесной базой. Он предназначен для выездов специалистов на предприятия и в отдаленные населенные пункты.
Большой объем кузова позволил разместить внутри него полноценный медицинский блок, разделенный на приемное и процедурное отделения, которые оборудованы по стандартам оснащения выездной бригады.
В общем, российский автопром продолжает свою работу. Даже Австралия, что уже несколько раз вводила ограничения против россиян и компаний, успокаивает земляков, которым пришелся по вкусу грузовой внедорожник «Садко Next»: поставки машин не останавливаются.
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