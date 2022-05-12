ГАЗ создал «скорую помощь» нового поколения для «тяжелых» пациентов

Машина белого цвета — это передвижной медицинский комплекс. Он создан на основе фургона «Газель NN» полной массой 4,6 тонны со сверхдлинной колесной базой. Он предназначен для выездов специалистов на предприятия и в отдаленные населенные пункты.

Большой объем кузова позволил разместить внутри него полноценный медицинский блок, разделенный на приемное и процедурное отделения, которые оборудованы по стандартам оснащения выездной бригады.

В общем, российский автопром продолжает свою работу. Даже Австралия, что уже несколько раз вводила ограничения против россиян и компаний, успокаивает земляков, которым пришелся по вкусу грузовой внедорожник «Садко Next»: поставки машин не останавливаются.

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