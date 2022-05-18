На новую BMW 3-й серии не стали «лепить» огромные ноздри

Фото производителя.
В последнее время дизайнеры марки BMW активно пользовались одним приемом — увеличивали «ноздри» радиаторной решетки до невообразимых размеров. По идее, рестайлинговая «трешка» поколения G20 тоже должна была обзавестись гипертрофированными решетками по примеру родственной четвертой серии… Но нет!
Алексей Кованов

У обновленной третьей серии «ноздри» стали крупными, но не огромными. Кроме того, фейслифтинг принес другие фары и бамперы, а также черную окантовку боковых стекол вместо хромированной. Вдобавок базовыми отныне заявлены 17-дюймовые колеса, хотя раньше начальным версиям полагались более практичные 16-дюймовые.

В салоне главной революцией оказалась смена старой передней панели на совершенно новую. Над ней теперь возвышается пара экранов, укрытых общим стеклом. В прошлое ушли аналоговая панель приборов и блок управления микроклиматом… Теперь сменой температуры и прочими настройками заведует мультимедийка.

Фото производителя.

Еще одна знаковая перемена — отставка механических коробок передач. Отныне даже начальным исполнениям мрдели полагается восьмидиапазонный «автомат». Сам набор исполнений сохранился, так что гамму по-прежнему открывают заднеприводные двухлитровые модификации 318i и 318d отдачей 156 и 150 сил, соответственно.

В Европе тамошние дилеры сразу начали прием заказов, как только BMW провела презентацию модели, хотя первые заказчики получат свои машины только летом. Российские перспективы новинки (и всей марки тоже) пока, мягко говоря, тумманны… Впрочем, в ближайшее время всем игрокам рынка придется принять судьбоносные для себя решения.

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18 мая 2022
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