На новую BMW 3-й серии не стали «лепить» огромные ноздри

У обновленной третьей серии «ноздри» стали крупными, но не огромными. Кроме того, фейслифтинг принес другие фары и бамперы, а также черную окантовку боковых стекол вместо хромированной. Вдобавок базовыми отныне заявлены 17-дюймовые колеса, хотя раньше начальным версиям полагались более практичные 16-дюймовые.

В салоне главной революцией оказалась смена старой передней панели на совершенно новую. Над ней теперь возвышается пара экранов, укрытых общим стеклом. В прошлое ушли аналоговая панель приборов и блок управления микроклиматом… Теперь сменой температуры и прочими настройками заведует мультимедийка.