Человейники вместо машин: столичные власти отказались возвращать завод Renault французам

— Важно, что, когда мы получили завод, это была позиция принципиальная мэра города, что у нас нет опциона на обратный выкуп со стороны компании Renault, то есть этот завод будет все время российским, — сказал Ликсутов в интервью «Москве 24».

Национализация во всей своей пролетарской красе! И интересно, что команда Собянина собирается делать с этим «халявным» активом, если кризис всего и вся — комплектующих, логистики — продолжается. Расчет на КамАЗ, который заявлен главным партнером нового проекта, вряд ли оправдается, поскольку в Набережных Челнах тоже испытывают все «прелести» спецоперации на Украине.

То есть сейчас даже речи быть не может о выпуске машин с ДВС (кстати, совершенно непонятно каких) и уж тем более об электромобилях. КамАЗовская «Кама−1» так же далека от запуска в серию, как Собянин — от поста Президента РФ. Одним словом, как уже неоднократно писал портал «АвтоВзгляд», бывший завод Renault ждет судьба ЗИЛа: очевидно, скоро на этом месте откроется офис продаж еще одного ЖК «Москвич» (один уже есть в подмосковной Лобне).

…И вот что любопытно. Собянин заявил, что на предприятии наладят производство автомобилей под историческим брендом «Москвич». Но исключительные права на этот самый бренд с 2015 по 2025 год принадлежат все той же Renault. И как с этим немаловажным нюансом будут разбираться городские управленцы, совершенно непонятно.

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