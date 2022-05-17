АВТОВАЗ, вопреки санкциям, выпустит новые «Гранту» и «Ниву»

Что касается перспективной легковушки, то между собой заводчане долгое время называли проект «Грантой−2». Однако недавно маркетологи решили придумать другое имя, но какой — секрет. Но не секрет, что силовой каркас кузова, а также платформу инженеры LADA взяли от Renault Logan третьего поколения.

При этом кузовные панели, детали интерьера, моторы и коробки сделаны своими силами, а не позаимствованы. До начала известных событий предполагалось, что серийное производство долгожданной новинки стартует не позднее 2023 года. Но сейчас предсказывать сроки — занятие самое неблагодарное.

С будущей «Нивой» ситуация еще более туманна. Ведь этот внедорожник (или, точнее говоря, продвинутый кроссовер) должен был сохранить основные преимущества предыдущих поколений культовой модели — высокий клиренс и полноценную систему полного привода с понижающим рядом передач.

Увы, но подходящего внедорожного «блока» — с полным приводом и понижающей передачей — в гамме альянса не нашлось. Поэтому его как раз волевым решением бывших французских совладельцев поручили создать инженерам АВТОВАЗа. Они планировали закончить работу не раньше 2024 года, а уж теперь — когда получится.

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