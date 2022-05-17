АВТОВАЗ, вопреки санкциям, выпустит новые «Гранту» и «Ниву»

Г-н Пак произнес очень важное: «С компанией Renault достигнута договоренность о сохранении всей действующей линейки автомобилей АВТОВАЗа с возможностью развития продуктов и освоения новых продуктов в соответствии с планами, которые у АВТОВАЗа уже существовали».
В интервью чиновника есть смысл зацепиться за фразу «освоение новых продуктов». Это заявление означает, что, отдавая свои российские активы, французская сторона готова предоставит платформу CMF-B, на которой сейчас создаются преемница «Гранты» и будущая «Нива».
Что касается перспективной легковушки, то между собой заводчане долгое время называли проект «Грантой−2». Однако недавно маркетологи решили придумать другое имя, но какой — секрет. Но не секрет, что силовой каркас кузова, а также платформу инженеры LADA взяли от Renault Logan третьего поколения.
При этом кузовные панели, детали интерьера, моторы и коробки сделаны своими силами, а не позаимствованы. До начала известных событий предполагалось, что серийное производство долгожданной новинки стартует не позднее 2023 года. Но сейчас предсказывать сроки — занятие самое неблагодарное.
С будущей «Нивой» ситуация еще более туманна. Ведь этот внедорожник (или, точнее говоря, продвинутый кроссовер) должен был сохранить основные преимущества предыдущих поколений культовой модели — высокий клиренс и полноценную систему полного привода с понижающим рядом передач.
Увы, но подходящего внедорожного «блока» — с полным приводом и понижающей передачей — в гамме альянса не нашлось. Поэтому его как раз волевым решением бывших французских совладельцев поручили создать инженерам АВТОВАЗа. Они планировали закончить работу не раньше 2024 года, а уж теперь — когда получится.
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