Как накажут чиновников, проваливших импортозамещение на автозаводах России

Скажем, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас во всеуслышание заявил, что импортозамещени существует только на страницах отчетов из отраслевых ведомств, а в реальности программа полностью провалена.

Но будет ли хоть один чиновник наказан за то, что замена импорта проходила только на бумаге? Похоже, что да. Так, замминистра торговли и промышленности Александр Морозов, курировавший автопром, вдруг оказался освобожден от занимаемой должности.



Анонимные (и не только) телеграм-каналы уверяют, что г-н Морозов как раз поплатился своим постом за провал профильного министерства в области импортозамещения. Но официальных подтверждений этим заявлениям нет. И, разумеется, не будет.

Зато объявлено, что ставшее вакантным место займет заместитель премьер-министра Татарстана, глава минпромторга республики Альберт Каримов. И в этом назначении читается вполне прозрачный посыл: в Татарстане производство развивается куда активнее, чем во многих других регионах страны.

Более того, если прошедший апрель оказался крайне тяжелым для отечественных автопроизводителей, то челнинский КамАЗ очень неплохо пережил этот «черный месяц». И как раз во многом — благодаря способности делать технику без участия заграничных партнеров.