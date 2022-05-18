Российские производители самосвалов остались без знаменитой шведской стали

Фото производителя.
В Россию прекратились поставки без преувеличения знаменитой стали марки Hardox, которую выпускает шведская компания SSAB. Эту сталь активно использовали производители самосвалов по всем миру, включая Россию. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, означает ли остановка поставок прекращение выпуска самих грузовиков.
Алексей Кованов

На самом деле, отечественнм кузовщикам нечего бояться: сталь новолипецкого комбината НЛМК ничуть не уступает шведскому «Хардоксу» по качеству. Кроме того, в стране есть другие поставщики качественного металлопроката — ММК из Магнитогорска и Северсталь из Череповца, сообщает «Авторевю» со ссылкой на компанию «Бецема».

Но есть другие проблемы: в России нет оборудования, чтобы гнуть самые толстые, 12-миллиметровые листы для скальных самосвалов. Кроме того, в последнее время российские производители по неизвестной причине начали поставлять сталь толщиной 6 мм меньшей твердости, чем требуется. А «восьмерка» сильно утяжеляет конструкцию.

Очевидно, что эти минусы удастся устранить. А вот главный — отсутствие европейских шасси под установку самосвальных кузовов — пока остается. Возможно, что поставки удастся возробновить через систему параллельного импорта.

Кроме того, в Россию сейчас активно приходят китайские производители коммерческой техники. Скажем, в апреле суммарные продажи «поднебесных» брендов выросли на 95%. Также неплохо расходится техника марок «Урал» и КамАЗ".

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18 мая 2022
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