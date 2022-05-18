Российские производители самосвалов остались без знаменитой шведской стали

На самом деле, отечественнм кузовщикам нечего бояться: сталь новолипецкого комбината НЛМК ничуть не уступает шведскому «Хардоксу» по качеству. Кроме того, в стране есть другие поставщики качественного металлопроката — ММК из Магнитогорска и Северсталь из Череповца, сообщает «Авторевю» со ссылкой на компанию «Бецема».

Но есть другие проблемы: в России нет оборудования, чтобы гнуть самые толстые, 12-миллиметровые листы для скальных самосвалов. Кроме того, в последнее время российские производители по неизвестной причине начали поставлять сталь толщиной 6 мм меньшей твердости, чем требуется. А «восьмерка» сильно утяжеляет конструкцию.

Очевидно, что эти минусы удастся устранить. А вот главный — отсутствие европейских шасси под установку самосвальных кузовов — пока остается. Возможно, что поставки удастся возробновить через систему параллельного импорта.

Кроме того, в Россию сейчас активно приходят китайские производители коммерческой техники. Скажем, в апреле суммарные продажи «поднебесных» брендов выросли на 95%. Также неплохо расходится техника марок «Урал» и КамАЗ".