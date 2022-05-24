Дилеры назвали цену упрощенной LADA Granta

Без усилителя руля, антиблокировочной системы, подушек безопасности и с мотором «Евро−2» — такой будет антисанкционная версия LADA Granta, которой вскоре предстоит взойти на конвейер АВТОВАЗа. Зато, как уверяют портал «АвтоВзгляд» дилеры, за такую машину хотят просить лишь 600 000 рублей, тогда как актуальный стартовый ценник модели — 727 900.

Примерно за 650 000 публике смогут предложить более «упакованную», чем полностью «ободранная», машину, укомплектованную такими достижениями XX века как электроусилитель руля и электрические стеклоподъемники. Но повторим: это пока только лишь дилерские прогнозы.

Новый глава АВТОВАЗа Максим Соколов уверенно заявляет, что до запуска замершего несколько недель назад автогиганта остались считанные дни. Однако скептики (или все же реалисты?) внутри компании называют другие сроки: по их мнению, дать продукцию рынку получится не раньше июля.