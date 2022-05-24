Новый глава АВТОВАЗа посетил завод на люксовом авто с кортежем и ГИБДД

Сегодня, кроме вышеупомянутой Audi, возле заводоуправления стояли сразу пять автомобилей ДПС, а также одна карета «скорой помощи». Какие из этих машин сопровождали главу 63-го региона, а какие были призваны для нового управленцы — неизвестно.

Зато точно известно, что г-н Соколов начал рабочий день со свойственного опытному аппартчику громкого заявления: «В начале следующего месяца мы должны запустить производство, начать выпуск моделей, модельного ряда», — продекларировал подчиненным первую задачу экс-министр.

Кстати, по территории завода новый президент перемещался уже на универсале LADA Vesta. Традицию передвигаться на продукции совбственного предприятия заложил Бу Андерссон, который приказал распродать корпоративные Infiniti QX56 и другой «люкс», перевозивший вазовских «топов».

Портал «АвтоВзгляд» продолжит наблюдение за новоиспеченным главой АВТОВАЗа. Но пока больше кажется, что флагман отечественного автопрома «откатится назад», чем совершит мощный промышленный рывок…

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