Новая российская марка «Эволют» тайком показала свои модели

Коротко напомним. В Липецкой области работает индустриальный парк «Рождество», в состав которого входит автозавод «Моторинвест». В 2014 году здесь начали выпускать рамные внедорожники Great Wall Hover H3, а в 2016-м конвейер переформатировали под сборку кроссоверов Changan, что велась на протяжении трех лет.
Сейчас законсервированное предприятие готовится наладить производство совсем других машин — электромобилей под брендом Evolute. В планах новоиспеченного производителя — седан, минивэн и три кроссовера, которые, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», будут показаны публике и журналистам этим летом.
При этом младший кроссовер и минивэн совершенно неожиданно засветились на вышеупомянутом открытии АЗС! Машины простояли на мероприятии буквально 15 минут. Однако порталу «АвтоВзгляд» удалось сделать несколько фотографий прежде, чем «электрички» бесшумно укатили в неизвестном направлении.
На этих снимках хорошо видно, что обе машины представляют собой продукцию китайского машиностроительного концерна Sokon Group. Однако вместо исходных эмблем электромобили щеголяют шильдиками Evolute (правда, у минивэна значок Dongfeng на руле просто прикрыт черной самоклеящейся пленкой).
Никаких подробностей представители «Эволюта» не сообщили, предложив дождаться летней презентации… Поэтому повторим уже известные тезисы. Вложив 13 млрд рублей, российский производитель наладит сборку электромобилей по полному циклу, планируется отгружать ежегодно дилерам более 20 000 машин.
Флагманом модельной линейки станет перелицованный кроссовер Voyah Free: этот электромобиль оснащается двумя электромоторами суммарной отдачей сразу 694 силы! В России еще никогда серийно не выпускали машины такой мощности. Главное, чтобы ценник бодрой новинки не оказался запредельно высоким.
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