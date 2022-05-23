Новая российская марка «Эволют» тайком показала свои модели

Коротко напомним. В Липецкой области работает индустриальный парк «Рождество», в состав которого входит автозавод «Моторинвест». В 2014 году здесь начали выпускать рамные внедорожники Great Wall Hover H3, а в 2016-м конвейер переформатировали под сборку кроссоверов Changan, что велась на протяжении трех лет.

Сейчас законсервированное предприятие готовится наладить производство совсем других машин — электромобилей под брендом Evolute. В планах новоиспеченного производителя — седан, минивэн и три кроссовера, которые, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», будут показаны публике и журналистам этим летом.