Будущее АВТОВАЗа: «совковые» платформы и запчасти из… запчастей

Судя по всему, работы у нового президента АВТОВАЗа Максима Соколова — непочатый край. Надо же как-то удовлетворить если не потребителя, то хотя бы Минпромторг. Пусть для начала лишь обещаниями. Напомним, что бывший чиновник посулил народу новые модели! Вот только когда и какие, он еще, похоже, не знает и сам.

Впрочем, это не главное. Главное — не потерять то, что есть. А последние события вокруг АВТОВАЗа, да и российского автопрома вообще, на передовое будущее отечественной автоиндустрии ни разу не намекают. Скорее, наоборот. Нет, идей, конечно, громадье. На их реализацию — к гадалке не ходи — бюджет вбухает уйму денег, которые с радостью освоят компетентные лица, но дальше слов дела, как водится, не пойдут. Обычная практика со времен СССР.

Хотя подождите! Народу ведь нужны доступные автомобили? Не пора ли нам вернуть старые, пусть и не всегда добрые LADA Priora? А что: современный транспорт, о чем напрямую говорит огромное количество бегающих по стране машин этой модели. Да и чинится легко в любом гараже у дяди Ашота с помощью беленькой, кувалды и могучего русского словца.

А уж про запчасти из запчастей и движок, который можно вдвоем перекинуть за ночь, упоминать не приходится и вовсе. Да и разработка — чисто российская! В общем, вполне себе выполнимое властями обещание. Особенно учитывая тот факт, что все новое — это хорошо забытое старое.