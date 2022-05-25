Место покинувшего Россию Ford Transit планирует занять JAC Sunray

О том, что модель Sunray пополнит российскую линейку марки JAC представители фирмы сообщили обозревателю портала «АвтоВзгляд» на проходящей сейчас в Москве выставке СТТ. В Россию фургоны, автобусы и шасси будут приходить из соседнего Казахстана, где налажен их выпуск.

Добавим, что JAC Sunray внешне напоминает Mercedes-Benz Sprinter. У него есть несколько вариантов по длине колесной базы (от 3 570 до 3 580 мм), а также стандартная и тяжелая версии — для управления последней требуются водительские права категории С.

Новинка оснащается 150-сильным турбодизелем JAC, с которым работает 6-ступенчатая механическая коробка передач. Привод — только задний. В базовую версию включены усилитель руля, система стабилизации и водительская подушка безопасности.

Как удалось выяснить порталу «АвтоВзгляд», модель довольно давно прошла процедуру обязательной сертификации, так что никаких препятствий, чтобы начинать продажи нет. Кстати, в соседней Белоруссии грузовичок продается вот уже как три года, притом под маркой МАЗ.

И еще одна новость, посвященная грузовикам. Прославленная гоночная команда «КАМАЗ-мастер» распродает гоночные грузовики. Скажем, актуальную модель 43509 (на заглавном фото) любой желающий сможет приобрести, заплатив 60 млн. рублей.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM