Почему на самом деле возник дефицит запчастей к популярным иномаркам

А сколько в России выпускалось китайских автомобилей до того, как заграница на нас необъяснимо обиделась? Речь не про вечно таящийся под кустом Great Wall, не про умерший Lifan и не про пожизненно перспективный Haval. Китайских автомобилей в стране производилось и без них немало. Но под псевдонимами. Самые очевидные китайские машины — VW Polo, Skoda Rapid, Citroёn С4, Peugeot 408, Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris (все они в Европе даже выглядят иначе, а в привычном нам виде водятся только в КНР и РФ).

Когда некоторых «корейцев» показывали журналистом как товарные образцы того, что встанет на российские конвейеры, они сплошь были в иероглифах — на стеклах, на наклейках, в технологических закутках. А когда несколько лет тому назад отчаянная домохозяйка уехала на калужском Polo в Германию и попыталась поставить машину на учет, немцы его отвергли, объяснив, что у них в документах про эту модель ничего неизвестно, она вообще не может считаться автомобилем и спрашивать надо с китайцев.

И вот теперь, когда заграница разбежалась, остановив производства, патриот захотел объяснений и услышал про отсутствие комплектующих. Все умершие заводы придумали одинаковую причину — автомобили не из чего собрать. Но ведь детали для этих обрусевших китайцев приходили с их родины. И по сию пору там производятся. Как и все эти же автомобили, выпуск которых в Китае не прекращался. Следовательно, поставки комплектующих остановились по иной причине. Хотя общая граница позволяет поставлять их тайком от империалистов, поскольку отследить эти перемещения даже со спутника непросто. И тем не менее, нашему патриоту отказано в китайских автомобилях. VW, Skoda, Citroёn, Peugeot, Kia и Hyundai не собираются возобновлять производства, несмотря на неиссякаемые закрома китайских комплектующих.

Причина сбежавшего от нас автопрома в том, что с нами не хотят иметь дела. Вообще. В принципе. И заводы встали не на время. В незаконсервированном состоянии они не сумеют простоять без потерь больше недели. В случае удачной консервации способность к работе оборудование все равно потеряет и на его реанимацию потребуется слишком много денег, вполне сопоставимых с запуском производства заново. Иностранцы это знают и ушли осознанно. До тех пор, пока патриот не уймется. И пока мы не поумнеем.

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