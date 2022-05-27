Найдена дешевая, но фантастически привлекательная замена Hyundai Solaris и Kia Rio

Новенькая LADA или свежий «кореец» — это сегодня удел богачей. Дожили, что называется. Пессимисты с дивана подливают масла в огонь — то ли еще будет. Подождите, пересядете все на «Москвичи» с китайской родословной — не так запоете. Однако до выхода первого после перерыва «АЗЛК» еще далеко, а рынок нуждается в дешевом и функциональном транспорте уже сейчас. Причем, чтобы не ломался, был богато оснащен, потреблял мало горючего, хорошо ехал да еще и позволял вывести рассаду на все 12 соток дачного участка с одного захода. Закатать губу?

Нет, не надо закатывать. Как ни странно, такие автомобили придумали уже очень давно. Более того, это целый класс, позволяющий выбрать себе машину по потребностям и возможностям — кейкары. Авторами стали, понятное дело, японцы. И сегодня эти миниатюрные, но вместительные автомобили буквально эшелонами отправляются в Россию, о чем порталу «АвтоВзгляд» рассказал один из предпринимателей, работающий на ниве импорта подержанных японских машин.

Причина их несомненного успеха кроется в трех основных преимуществах. Во-первых, это чистой воды JDM, а японцы для своего домашнего рынка делают продукт наивысшего качества, который не идет ни в какое сравнение с импортным. Во-вторых, богатство оснащения, которому позавидуют некоторые премиальные конкуренты, а в-третьих, объем двигателя.