Найдена дешевая, но фантастически привлекательная замена Hyundai Solaris и Kia Rio

Новенькая LADA или свежий «кореец» — это сегодня удел богачей. Дожили, что называется. Пессимисты с дивана подливают масла в огонь — то ли еще будет. Подождите, пересядете все на «Москвичи» с китайской родословной — не так запоете. Однако до выхода первого после перерыва «АЗЛК» еще далеко, а рынок нуждается в дешевом и функциональном транспорте уже сейчас. Причем, чтобы не ломался, был богато оснащен, потреблял мало горючего, хорошо ехал да еще и позволял вывести рассаду на все 12 соток дачного участка с одного захода. Закатать губу?
Нет, не надо закатывать. Как ни странно, такие автомобили придумали уже очень давно. Более того, это целый класс, позволяющий выбрать себе машину по потребностям и возможностям — кейкары. Авторами стали, понятное дело, японцы. И сегодня эти миниатюрные, но вместительные автомобили буквально эшелонами отправляются в Россию, о чем порталу «АвтоВзгляд» рассказал один из предпринимателей, работающий на ниве импорта подержанных японских машин.
Причина их несомненного успеха кроется в трех основных преимуществах. Во-первых, это чистой воды JDM, а японцы для своего домашнего рынка делают продукт наивысшего качества, который не идет ни в какое сравнение с импортным. Во-вторых, богатство оснащения, которому позавидуют некоторые премиальные конкуренты, а в-третьих, объем двигателя.
Сам термин «кейкар» подразумевает мотор объемом не более 660 кубических сантиметров, позволяющий попасть под налоговые послабления в Японии. Такой силовой агрегат экономичен, но, благодаря турбинам, делает небольшой автомобиль шустрым и маневренным. Более того: крошечный объем мотора гарантирует низкие цены на растаможку, что делает покупку такого ТС соизмеримой с приобретением «живого» Largus или Vesta.
Итоговая цена с таможенным оформлением и всеми необходимыми процедурами для трехлетнего автомобиля с минимальным пробегом, привезенного в Москву автовозом или поездом, составляет около 650 000 рублей! Напомним, за фактически новую — не старше трех лет — машину с «автоматом», «климатом» и всеми опциями, которые вы только сможете придумать. Разве что кожаный салон — редкость, в отличие от полного привода.
Сонмы комплектаций и трансформаций салона, привлекательный внешний вид, экономичность и прочие «плюшки» быстро перевесят «руль в бардачке», а параллельный импорт и надежность в тандеме с появлением сервисов перевесят заводскую гарантию. Наш собеседник подтверждает, что с начала года спрос на такие машины растет семимильными темпами, причем особенно в центральных и западных регионах.
Репрессии в сторону «праворучек» отложены в долгий ящик, так что Россию ждет новая волна «настоящих японцев», которая будет сравнима лишь с нашествием «маркообразных» в девяностых. Возможности и стоимость «кейкаров» просто не оставят корейцам шансов.
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