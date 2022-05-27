Представлен КамАЗ «Чайка», которому позавидуют даже иномарки

Фото: АвтоВзгляд.
На столичной выставке СТТ публике продемонстрировали четырехосный грузовой эвакуатор на шасси КамАЗ−65801. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, кто построил роскошную новинку, если сам КамАЗ мероприятие проигнорировал.
Алексей Кованов

Десятиметровый эвакуатор имеет мощную гидравлическую «лапу» сзади, которая позволяет перевозить сломанные большегрузы методом частичной погрузки. При минимальном вылете грузоподъемность составляет 10 тонн, а при максимальном — 5,5 тонны. Диапазон вылета — от 1,9 до 4,7 метра. Кроме того, на шасси смонтирована мощная краново-манипуляторная установка: выдвинув стрелу на 8,15 метра, оператор может поднять груз массой до 3,5 тонны.

Необычную машину, которой позавидуют многие иномарки, построила нижегородская компания «Чайка-Сервис». Правда, ее представители отмечают: это первый и последний такой автомобиль. Ведь, как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», КамАЗ вскоре свернет выпуск грузовиков поколения К4! Поэтому нижегородцы сейчас подыскивают другие подходящие шасси, в первую очередь рассматривая МАЗ и Daewoo.

И продолжая тему комтранса. Прославленная гоночная команда «КАМАЗ-мастер» распродает гоночные грузовики. Скажем, актуальную модель 43509 любой желающий сможет приобрести, заплатив 60 млн. рублей. Этот экземпляр, на секундочку, побеждал и занимал призовые места на «Дакарах» 2019, 2020 и 2021 годов. Так что ситуацию, что сейчас складывается вокруг коллектива, иначе как катастрофической не назвать.

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27 мая 2022
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