Представлен КамАЗ «Чайка», которому позавидуют даже иномарки

Десятиметровый эвакуатор имеет мощную гидравлическую «лапу» сзади, которая позволяет перевозить сломанные большегрузы методом частичной погрузки. При минимальном вылете грузоподъемность составляет 10 тонн, а при максимальном — 5,5 тонны. Диапазон вылета — от 1,9 до 4,7 метра. Кроме того, на шасси смонтирована мощная краново-манипуляторная установка: выдвинув стрелу на 8,15 метра, оператор может поднять груз массой до 3,5 тонны.

Необычную машину, которой позавидуют многие иномарки, построила нижегородская компания «Чайка-Сервис». Правда, ее представители отмечают: это первый и последний такой автомобиль. Ведь, как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», КамАЗ вскоре свернет выпуск грузовиков поколения К4! Поэтому нижегородцы сейчас подыскивают другие подходящие шасси, в первую очередь рассматривая МАЗ и Daewoo.

И продолжая тему комтранса. Прославленная гоночная команда «КАМАЗ-мастер» распродает гоночные грузовики. Скажем, актуальную модель 43509 любой желающий сможет приобрести, заплатив 60 млн. рублей. Этот экземпляр, на секундочку, побеждал и занимал призовые места на «Дакарах» 2019, 2020 и 2021 годов. Так что ситуацию, что сейчас складывается вокруг коллектива, иначе как катастрофической не назвать.

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