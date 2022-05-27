Минский тракторный завод начал выпуск глазированных сырков

Фото производителя.
Минский тракторный завод начал выпуск новой продукции: помимо двигателей, тракторов и другой техники, минчане теперь производят глазированные сырки и мороженое. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, зачем флагман белорусского машиностроения вдруг занялся, мягко говоря, непрофильными товарами.
Алексей Кованов

На самом деле, специалисты МТЗ лишь разработали дизайн упаковки, на которой крупными буквами написано BELARUS TRACTORS (то есть «Белорусские тракторы»). А вот выпускать сами сырки и мороженое будет один из крупнейших в Белоруссии производителей молочной продукции — «Бабушкина крынка».

Пока купить вкусные новинки можно только через комбинат общественного питания МТЗ — в столовых, ресторанах, кулинарии и магазинах самого тракторного завода. Но уже скоро молочная продукция под новым брендом появится и в других торговых точках.

И новость от российских тракторостроителей. Чебоксарский завод силовых агрегатов начал выпуск грузовиков для бездорожья под брендом «Силант». Портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, что представляет собой российский аналог немецкого «Унимога».

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27 мая 2022
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