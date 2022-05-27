Минский тракторный завод начал выпуск глазированных сырков

На самом деле, специалисты МТЗ лишь разработали дизайн упаковки, на которой крупными буквами написано BELARUS TRACTORS (то есть «Белорусские тракторы»). А вот выпускать сами сырки и мороженое будет один из крупнейших в Белоруссии производителей молочной продукции — «Бабушкина крынка».

Пока купить вкусные новинки можно только через комбинат общественного питания МТЗ — в столовых, ресторанах, кулинарии и магазинах самого тракторного завода. Но уже скоро молочная продукция под новым брендом появится и в других торговых точках.

И новость от российских тракторостроителей. Чебоксарский завод силовых агрегатов начал выпуск грузовиков для бездорожья под брендом «Силант». Портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, что представляет собой российский аналог немецкого «Унимога».

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM