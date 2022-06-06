Импортозамещение: Федор Конюхов изменил Toyota Hilux с внедорожником LADA Niva

Старт экспедиции был дан из Архангельска, а маршрут многоэтапного перелета проложен через несколько городов, включая Ярославль, Кострому, Владимир, Рязань, Москву, Тулу, Воронеж, Богучар, Ростов-на-Дону и Краснодар. Финишировать планируется в Новороссийске 22 июня.

Путешественники поставили перед собой цель побить действующий рекорд дальности беспосадочного перелета, который составляет 427 км, новой дистанцией протяженностью в 500 км. Пилоты предпримут попытку установить рекорд дальности на одном из отрезков маршрута.

NIVA Legend и NIVA Travel, оклеенные символикой проекта, будут следовать за Федором Конюховым в составе группы наземной поддержки. Хотя прежде российский путешественник предпочитал технику марки Toyota. В частности, пикап Hilux.

Кстати, путем импортозамещения пошел и ралли-рейд «Шелковый путь». Прежде машины организаторам гонки предоставляла вышеупомянутая Toyota, но сейчас организационную поддержку решил оказать АВТОВАЗ.

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