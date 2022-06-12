Выйти из тени: видео тест-драйв обновленного кроссовера Chery Tiggo 8

Даже несмотря на то, что Tiggo 8 не назовешь локомотивом продаж марки (куда большим спросом пользуются у нас Tiggo 7 и Tiggo 4), китайцы из Chery не торопятся выводить его с поля боя. Да, в линейке присутствует более современный Tiggo 8 Pro, который недавно еще и обзавелся полным приводом. Но тот — как минимум на 300 000 рублей дороже, а для многих — особенно в текущей нестабильной ситуации — это очень большие деньги.

И раз уж коснулись темы стоимости, сразу отметим, что сегодня Tiggo 8 предлагается по цене от 2 479 900 целковых при условии всевозможных спецпредложений. Причем комплектация доступна только одна — топовая версия Prestige. Выбрать можно разве что цвет кузова: черный, белый, серебристый, лазурный, серо-голубой. Или, как в нашем случае, огненно-красный — чтобы гарантированно обращать на себя внимание в потоке.