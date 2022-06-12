Выйти из тени: видео тест-драйв обновленного кроссовера Chery Tiggo 8

Даже несмотря на то, что Tiggo 8 не назовешь локомотивом продаж марки (куда большим спросом пользуются у нас Tiggo 7 и Tiggo 4), китайцы из Chery не торопятся выводить его с поля боя. Да, в линейке присутствует более современный Tiggo 8 Pro, который недавно еще и обзавелся полным приводом. Но тот — как минимум на 300 000 рублей дороже, а для многих — особенно в текущей нестабильной ситуации — это очень большие деньги.
И раз уж коснулись темы стоимости, сразу отметим, что сегодня Tiggo 8 предлагается по цене от 2 479 900 целковых при условии всевозможных спецпредложений. Причем комплектация доступна только одна — топовая версия Prestige. Выбрать можно разве что цвет кузова: черный, белый, серебристый, лазурный, серо-голубой. Или, как в нашем случае, огненно-красный — чтобы гарантированно обращать на себя внимание в потоке.
Но вернемся к вопросу целесообразности присутствия Tiggo 8 в линейке. Китайцы смысл в модели однозначно видят, а иначе стали бы они в этом году привозить к нам рестайлинговую версию? Хотя изменений немного. Чуть освежился внешний вид, расширился за счет нескольких опций — таких, как панорамная крыша, электрорегулировка переднего кресла и контурная подвеска салона — список оснащения.
Но куда интереснее, что произошла рокировка силовых агрегатов. Двухлитровый турбомотор уступил место движку в 1,5 литра, а вариатор — шестиступенчатому «сухому» роботу. Разумеется, теперь автомобиль ведет себя на дороге по-другому. А как именно, портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывает в видеообзоре, который можно посмотреть здесь.
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