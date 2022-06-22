«Волга−2022»: губернатор Нижегородской области поможет выпустить ГАЗу новую легковушку

Судя по всему, глава Минпромторга Денис Мантуров действительно не шутил, говоря о возможности возрождения брендов «Победа» и «Волга». Впрочем, для начала было бы неплохо выпустить хотя бы «Москвич», обещанный ранее.

Как бы то ни было, а губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже даже изъявил готовность помочь в реализации проектов по реинкарнации знаменитых советских марок. По его словам, у российского автопрома планы такие действительно есть.

Конечно, мы рассчитываем на возрождение таких марок как «Волга» и «Победа». Готовы оказать для этого необходимую помощь и поддержку, — цитирует слова чиновника РИА «Новости».

О грядущем появлении на рынке не очень-то хорошо забытых старых брендов, вроде «Жигули» и даже «Запорожец» заговорили и профильные автоэксперты. Специалисты авторынка уверены, что лучше создавать новые продукты под известными именами, что в обязательном порядке подстегнет на них спрос.