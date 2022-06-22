Новейшая «Ока−2022» и другие легковушки от КамАЗа

О будущей не то «Оке», не то «Каме» уже почти все известно. Наши умельцы попросту наклеили собственные шильдики на мини-электрокар Sehol E10X, созданный китайцами из JAC. Автомобильчик едет благодаря 61-сильному движку на электротяге, что вдвое больше, чем могла позволить себе советская «Ока».
Вот только массовым продуктом машинка станет едва ли: народ не разделяет ни с властями, ни с автостроителями их «зеленые» страдания. Нашему брату подавай «Евро−0», если и не «минус 1». Чтоб было дешево и даже не сердито. А главнее, чтобы чинилось так же быстро, как и ломалось. А вот что взять с «электровоза», который рискует остыть при первых заморозках и не ожить без должного обслуживания и комплектующих.
Другое дело, что коммерсантам такая машинка придется по вкусу, дабы развозить антисанкционные бургеры да прочие товары по клиентам на небольшие расстояния. Далеко-то электрокар не доедет, а инфраструктуры в стране у нас, как не было, так, собственно, и нет. Даже невзирая на мощное лобби со стороны чиновников и пропагадистов «Гринписа» в массы.
В любом случае, легковушка от КамАЗа имеет право на существование. Пусть на первоначальном этапе и лишь имиджа ради…
Кстати, это не единственный электрический проект Камского предприятия. Еще пять с лишним лет назад в содружестве с НАМИ заводчане разработали микроавтобус под названием «Шатл», который даже показали общественности на Московском автосалоне в 2016 году.
Любопытный 12-местный автомобиль не имел кабины для шофера, зато передвигался благодаря искусственному интеллекту. Софт позволял машине ориентироваться на проезжей части за счет парочки лидаров, а также россыпи сенсоров и видеокамер. А двигал всем этим делом 100-сильный электродвижок, способный разгонять «Шатл» до 100 км/ч. Правда, впоследствии скорость ограничили отметкой в 40 км/ч. Видимо, на всякий случай, так сказать, от греха подальше…
Самой же первой ласточкой в легковом сегменте КамАЗа стала малолитражка с забавным названием «Мишка», получившая заводское обозначение 1101. Автомобильчик с двумя посадочными местами был сконструирован в далеком 1980 году. В его основу лег кузов из стеклопластика, а защиту седоков обеспечивали боковые дуги безопасности. Собственно, безопаснее «Мишка» от этого не стал, зато мог похвастаться отсутствием дверей и крыши.
Модный концепт получил моторчик о 23 «жеребцах», но успехом модель ожидаемо не увенчалась. Фактически единственной и последней серийной легковушкой КамАЗа была и остается пресловутая «Ока».