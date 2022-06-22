Новейшая «Ока−2022» и другие легковушки от КамАЗа

О будущей не то «Оке», не то «Каме» уже почти все известно. Наши умельцы попросту наклеили собственные шильдики на мини-электрокар Sehol E10X, созданный китайцами из JAC. Автомобильчик едет благодаря 61-сильному движку на электротяге, что вдвое больше, чем могла позволить себе советская «Ока».

Вот только массовым продуктом машинка станет едва ли: народ не разделяет ни с властями, ни с автостроителями их «зеленые» страдания. Нашему брату подавай «Евро−0», если и не «минус 1». Чтоб было дешево и даже не сердито. А главнее, чтобы чинилось так же быстро, как и ломалось. А вот что взять с «электровоза», который рискует остыть при первых заморозках и не ожить без должного обслуживания и комплектующих.