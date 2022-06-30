Белорусский МАЗ показал, как можно обходиться без немецких комплектующих

Итак, вместо автоматических коробок передач ZF мазовцы теперь применяют шестиступенчатый «автомат» китайского производителя Fast Gear. Моторы пассажирских МАЗов тоже имеют «поднебесное» происхождение — это 6-цилиндровые агрегаты Weichai.

Портальный задний мост, без которого невозможно обеспечить низкий уровень пола, прежде поставлял концерн ZF. Но сейчас автобусы белорусского производства имеют полностью локализованный передний и «антисанкционный» задний мосты — последний также поставляют китайцы.

Как отмечает издание «Автобизнес», точные сроки выхода первого «антисанкционного» МАЗ−303047 пока неизвестны. Но, скорее всего, модель будет сертифицирована до конца года, поскольку ею активно интересуются российские перевозчики.

Между тем, США вообще планируют оставить российский автопром без китайских комплектующих. Портал «АвтоВзгляд» изучил, как американские власти затягивают санкционную удавку.