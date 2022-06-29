Бывший глава АВТОВАЗа наладил в Узбекистане сборку «народного» кроссовера

В июле для UzAuto Motors, как уверяют представители самой компании, начнется новая эра. Головной завод запустится после грандиозной модернизации, которая потребовалась, чтобы поставить на конвейер самые современные модели Chevrolet, построенные на модульной платформе GEM.

Первым узбекистанскую прописку получит компактный кроссовер Chevrolet Tracker. В освоение этой машины было вложено почти полмиллиарда долларов! Еще 200 миллионов ушло на то, чтобы освоить под Ташкентом производства турбомоторов.

В итоге перед публикой предстанет машина длиной 4270 мм, которую можно считать аналогом моделей Hyundai Creta и Renault Kaptur. Ожидается, что новинку будут продавать по цене около 1 500 000 российских рублей (в пересчете). После кроссовера свет увидит родственный седан Chevrolet Onix.

Вот только ни «Трекера», ни «Оникса» российские автомобилисты в ближайшем будущем не увидят: официально концерн General Motors отменил планы по экспорту этих машин на рынок РФ. Впрочем, узбекские или российские коммерсанты вполне себе могут наладить импорт. Если, конечно, он будет «сладким» по маржинальности. Между тем, наши соотечественники бросились скупать остатки машин у дилеров. В частности, поделки системы Chevrolet разлетаются, как горячие пирожки.