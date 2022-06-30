Kia представила обновленный кроссовер Seltos

Легче всего рестайлинговый Kia Seltos будет распознать сзади. Дизайнеры полностью переформатировали корму, внедрив другую крышку багажника и блоки фонарей, между которыми теперь «перекинута» широкая светодиодная полоса. Да-да, под стать трендам, навязанным мировому автопрому китайским рынком.

Спереди — свой набор изменений. Например, фары сохранили прежнюю форму, но переменили графику, а решетка радиатора сделалась намного крупнее. Кроме того, в рисунок «гриля» вписались эффектные светодиодные полоски, выполняющие роль ходовых огней.