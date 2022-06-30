Kia представила обновленный кроссовер Seltos

Легче всего рестайлинговый Kia Seltos будет распознать сзади. Дизайнеры полностью переформатировали корму, внедрив другую крышку багажника и блоки фонарей, между которыми теперь «перекинута» широкая светодиодная полоса. Да-да, под стать трендам, навязанным мировому автопрому китайским рынком.
Спереди — свой набор изменений. Например, фары сохранили прежнюю форму, но переменили графику, а решетка радиатора сделалась намного крупнее. Кроме того, в рисунок «гриля» вписались эффектные светодиодные полоски, выполняющие роль ходовых огней.
Главная обновка в интерьере — это большой «телевизор», объединивший экраны панели приборов и мультимедийной системы. Как у Mercedes-Benz E-класса и всех последних моделей китайских производителей. Мода — ничего не поделаешь. Плюс в Kia надумали заменить традиционный селектор «автомата» модной поворотной шайбой.
Больше сказать пока нечего, так корейцы опубликовали лишь несколько фотографий, а остальные подробности последуют позже. Премьеру новинка справит на июньском автосалоне в южнокорейском Пусане. Есть и серьезная вероятность того, что рестайлиговый SUV доберется до нашего рынка. Главное, чтобы закончились логистические (и не только) неурядицы. Ведь повторим: эта модель пришлась по вкусу нашему потребителю.