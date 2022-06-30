Kia представила обновленный кроссовер Seltos

Фото производителя.
Кроссовер Kia Seltos довольно прочно завоевал свою нишу на российском рынке: в прошлом году на учет ГИБДД встало около 17 000 машин калининградской сборки. Между тем, несмотря на молодость модели, корейцы решили обновить компактный SUV.
Алексей Кованов

Легче всего рестайлинговый Kia Seltos будет распознать сзади. Дизайнеры полностью переформатировали корму, внедрив другую крышку багажника и блоки фонарей, между которыми теперь «перекинута» широкая светодиодная полоса. Да-да, под стать трендам, навязанным мировому автопрому китайским рынком.

Спереди — свой набор изменений. Например, фары сохранили прежнюю форму, но переменили графику, а решетка радиатора сделалась намного крупнее. Кроме того, в рисунок «гриля» вписались эффектные светодиодные полоски, выполняющие роль ходовых огней.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Главная обновка в интерьере — это большой «телевизор», объединивший экраны панели приборов и мультимедийной системы. Как у Mercedes-Benz E-класса и всех последних моделей китайских производителей. Мода — ничего не поделаешь. Плюс в Kia надумали заменить традиционный селектор «автомата» модной поворотной шайбой.

Больше сказать пока нечего, так корейцы опубликовали лишь несколько фотографий, а остальные подробности последуют позже. Премьеру новинка справит на июньском автосалоне в южнокорейском Пусане. Есть и серьезная вероятность того, что рестайлиговый SUV доберется до нашего рынка. Главное, чтобы закончились логистические (и не только) неурядицы. Ведь повторим: эта модель пришлась по вкусу нашему потребителю.

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30 июня 2022
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